Официальный дилер спецтехники
концернов XCMG и SHACMAN
+7 (3022) 71-12-52
Чита

«Комтранс»

Продажа спецтехники и грузовиков в Чите.

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Поставки погрузчиков, самосвалов и спецтехники в любой город России

«Комтранс»

Поставки погрузчиков, самосвалов и спецтехники в любой город России

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«Комтранс»

Поставки погрузчиков, самосвалов и спецтехники в любой город России

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Поставки погрузчиков, самосвалов и спецтехники в любой город России

«Комтранс»

Поставки погрузчиков, самосвалов и спецтехники в любой город России

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«Комтранс» — надёжный поставщик спецтехники

Таким образом реализация намеченных плановых заданий позволяет оценить значение позиций, занимаемых участниками в отношении поставленных задач. Задача организации, в особенности же сложившаяся структура организации играет важную роль в формировании соответствующий условий активизации. Таким образом реализация намеченных плановых заданий играет важную роль в формировании форм развития. Разнообразный и богатый

Поставщик

Более 200 единиц техники в наличии

Постоянно поддерживается большой ассортимент спецтехники на стоянках

11 лет успешной работы

Компания основана в 2009 году и имеет большой опыт работы в сфере продажи спецтехники

Официальные дилеры известных марок

На протяжении многих лет успешно реализуем спецтехнику XCMG и Shacman

Работа без посредников

Работа с заводами напрямую позволяет реализовать технику по самым выгодным ценам на рынке

Собственные сервисные центры

Открыто 3 специализированных сервисных центра, действуют выездные сервисные бригады по всей стране

Работаем с заводами напрямую

Самостоятельно осуществляем всю логистику по Китаю и России, обеспечиваем прохождение таможни

Наши филиалы

Филиалы

Забайкальск

  • Пн-Сб с 9:00-20:00
  • 075@komtrans24.ru
  • ул. Комсомольская, 50а, офис 13
8 924 2717475

Владивосток

+7 (4232) 01-95-07

Чита

  • Пн-Пт с 9:00-18:00
  • 75@komtrans24.ru
  • пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская 50А, офис 13А
+7 (3022) 71-12-52

Красноярск

  • Пн-Пт с 9:00-18:00
  • 24@komtrans24.ru
  • с. Дрокино, Байкал 802 автодорога
+7 (391) 214-82-88

Новосибирск

  • Пн-Пт с 9:00-18:00
  • 54@komtrans24.ru
  • ул. Станционная, д. 104
+7 (383) 227-95-91

Кемерово

  • Пн-Пт с 9:00-18:00
  • 42@komtrans24.ru
  • п. Металлплощадка, ул. Воскресенская, 5/3
+7 (3842) 67-61-38

Иркутск

  • Пн-Пт с 9:00-18:00
  • 138@komtrans24.ru
  • ул. Объездная дорога, 1Г
+7 (3952) 43-05-56

Улан-Удэ

  • Пн-Пт с 9:00-18:00
  • 03-1@komtrans24.ru
  • пр-т Автомобилистов, д. 3А, оф.205
+7 (3012) 56-03-32

Москва

  • Пн-Пт с 9:00-18:00
  • 77@komtrans24.ru
  • Автозаводская улица, 23А, к2, 9 этаж, офис 910
+7 (499) 392-10-67

Новокузнецк

  • Пн-Пт с 9:00-18:00
  • 142@komtrans24.ru
  • пр-кт Ермакова, 9А, оф. 280
+7 (3843) 60-16-56

Екатеринбург

  • Пн-Пт с 9:00-18:00
  • 96@komtrans24.ru
  • Бокситовый проезд, 1А
+7 (343) 382-59-35

Челябинск

  • Пн-Пт с 9:00-18:00
  • 74@komtrans24.ru
  • пр. Комсомольский, 82А, оф. 106
+7 (351) 751-22-89

Сургут

  • Пн-Пт с 9:00-18:00
  • 86@komtrans24.ru
  • Югорский тракт, 7/2, АвтоМолл (4 этаж)
+7 (3462) 38-07-35

Спецтехника в наличии на складе

Спецтехника
Каток XCMG XMR403
Мини-каток XCMG XMR403
Диаметр вальца, мм 800.00
Частота колебаний вальца, Гц 60
Ширина вальца, мм 1300.00
Масса, т 4.10
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Каток XCMG XS163
Каток XCMG XS163
Диаметр вальца, мм 1523.00
Частота колебаний вальца, Гц 28/35
Ширина вальца, мм 2130.00
Масса, т 16.00
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Каток XCMG XS183J
Каток XCMG XS183J
Частота колебаний вальца, Гц 28
Ширина вальца, мм 2124.00
Масса, т 18.00
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Автокран XCMG XCT70_S
Автокран XCMG XCT70_S
Длина основной стрелы, м 11.60
Длина стрелы с гуськом, м 56.10
Грузоподъёмность, т 70.00
Масса, т 44.00
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Автокран XCMG XCT55L5_S
Автокран XCMG XCMG XCT55L5 S
Длина основной стрелы, м 10.70
Длина стрелы с гуськом, м 63.80
Грузоподъёмность, т 55.00
Масса, т 44.00
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Самосвал Shacman X3000 8x4
Самосвал Shacman SX32586W385C X3000 8x4
Объем кузова, м3 26.00
Грузоподъёмность, т 35.00
Масса, т 15.40
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Самосвал Shacman F3000 6x4
Самосвал Shacman SX3256DR384 F3000 6x4 Оранжевый
Объем кузова, м3 19.30
Грузоподъёмность, т 25.00
Масса, т 14.30
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Самосвал Shacman F2000 6x4
Самосвал Shacman SX3256DR384 F2000 6x4
Объем кузова, м3 19.30
Грузоподъёмность, т 25.00
Масса, т 14.30
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Фронтальный погрузчик XCMG LW550RU
Фронтальный погрузчик XCMG LW550RU
Объем ковша, м3 3.00
Высота разгрузки при 45°, мм 3100.00
Грузоподъёмность, т 5.30
Масса, т 17.00
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Фронтальный погрузчик XCMG LW500KN
Фронтальный погрузчик XCMG LW500KN
Объем ковша, м3 3.00
Высота разгрузки при 45°, мм 3100.00
Грузоподъёмность, т 5.00
Масса, т 16.50
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Фронтальный погрузчик XCMG LW300KN
Фронтальный погрузчик XCMG LW300KN
Объем ковша, м3 1.80
Высота разгрузки при 45°, мм 2930.00
Грузоподъёмность, т 3.00
Масса, т 10.80
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Фронтальный погрузчик XCMG LW180FV
Фронтальный погрузчик XCMG LW180K
Объем ковша, м3 1.00
Высота разгрузки при 45°, мм 2680.00
Грузоподъёмность, т 1.80
Масса, т 6.00
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Каталог техники

Каталог техники
Фронтальные погрузчики
ПодробнееФронтальные погрузчики
63
Самосвалы
ПодробнееСамосвалы
21
Седельные тягачи
ПодробнееСедельные тягачи
15
Мини-погрузчики
ПодробнееМини-погрузчики
3
Автобетоносмесители
ПодробнееАвтобетоносмесители
6
Автогрейдеры
ПодробнееАвтогрейдеры
23
Башенные краны
ПодробнееБашенные краны
9
Автокраны
ПодробнееАвтокраны
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Экскаваторы
ПодробнееЭкскаваторы
51
Катки
ПодробнееКатки
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Асфальтоукладчики
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Гусеничные краны
ПодробнееГусеничные краны
24
Дополнительное оборудование
ПодробнееДополнительное оборудование
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Дорожные фрезы
ПодробнееДорожные фрезы
16
Карьерные самосвалы
ПодробнееКарьерные самосвалы
9
Экскаваторы-погрузчики
ПодробнееЭкскаваторы-погрузчики
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Ресайклеры
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5
Буровые установки
ПодробнееБуровые установки
Телескопические погрузчики
ПодробнееТелескопические погрузчики
4
Асфальтобетонные заводы
ПодробнееАсфальтобетонные заводы
8
Грунтосмесительные установки
ПодробнееГрунтосмесительные установки
1

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Первоначальный взнос от 10%

Первоначальный
взнос от 10%

Срок лизинга от 1 до 5 лет

Срок лизинга
от 1 до 5 лет

Удорожание от 5%

Удорожание
от 5%

Досрочное погашение

Досрочное
погашение

Финансирование стартапов

Финансирование
стартапов

«Комтранс» — официальный дилер спецтехники концернов XCMG и SHACMAN в Красноярске

Оплата после поставки

Мы гарантируем качество поставляемой техники. Если вас не устроит качество техники, которую мы поставили — вы можете отказаться от неё не оплачивая.

Удобные формы оплаты

Нужна техника, но не хватает денег на покупку? Мы предлагаем удобные варианты рассчёта: лизинг, кредит. Также у нас действует программа «трейд-ин» — мы можем принять в оплату б/у технику.

Полезная информация

Классификация самосвалов, применяемых в карьерах
10.06.2019
Область применения легких грейдеров
27.05.2019
Сравнение автокранов XCMG и SANY
20.05.2019